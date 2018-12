DOOM, el videojuego que popularizó el “first person shooter”, cumple 25 años

La infancia y, en la mayoría de casos, la adolescencia de muchos fue marcada por la casa creadora Id Software, ya que en 1993 lanzó un el shooter llamado Doom, el cual se convertiría en toda una leyenda dentro de la industria de los videojuegos por el cambio de perspectiva que originó en los usuarios y desarrolladores.

La historia del género “First person shooter” inicia en 1974 con el título Maze War, el cual fue diseñado por Steve Colley; sin embargo, esta clase de videojuegos no tomarían fuerza hasta un 10 de diciembre de 1993, en que cuatro amigos decidieron anunciar el título de disparo que cambiaría todo en la industria de los juegos y convertiría a Doom en uno de los padres del género ya mencionado, con el permiso de Wolfenstein 3D.

Id Software fue fundada por cuatro miembros de la revista mensual, Softdisk: John Carmack y John Romero eran los programadores de la empresa desarrolladora, Tom Hall era el diseñador de videojuegos, creó todos los niveles y armas que conocemos en Doom y el artista gráfico Adrian Carmack.

Los cuatro se convirtieron en rockstars luego del lanzamiento de Doom, ya que no solo fue un simple juego que se vendía por internet gracias a la distribuidora Apogee, sino que también marcó el inicio de los motores gráficos que se conocen hoy en día, el cual fue desarrollado por John Carmack, convirtiendo a Id Software en la abanderada del género shooter.

Los motores gráficos también son parte de la historia de Doom, pues Carmack desarrolló el motor llamado id Tech, conocido también como doom engine, el cual serviría de base para la creación de Quake Engine para su videojuego Quake y serviría para el desarrollo de otros grandes juegos como Half Life, Resident Evil 3, Hexen II, Urban Terror.

El éxito del juego retro Doom fue tan asombroso que en 1995, dos años después de su estreno, Bill Gates presenta Windows 95 mencionando al legendario shooter, pero eso no es todo, ya que el videojuego ya venía preinstalado al comprar una computadora.

Con el lanzamiento de Doom apareció el nuevo término Deathmatch, el cual es utilizado en la actualidad en los distintos juegos de disparos; por otro lado, una de las características del shooter era que se podía modificar, ya que los gamers crearon sus propias armas, mapas e incluso expansiones dentro del juego, motivo por el que John Carmack decidió hacer más fácil el trabajo de los modders de la época. Es por eso que el juego venía en formato wad, lo que significa "Where is all the data".

Como dato curioso, el nombre del juego proviene de una película protagonizada por Tom Cruise llamada The color of Money, 1986 dirigida por Martin Scorsese. Así lo afirmó John Carmack, pues en una escena el actor muestra el estuche en el que lleva su palo de brillar. Cuando le preguntan que llevaba ahí, él responde: Doom. Menos mal que decidieron llamar así al juego, ya que uno de los nombres que manejaban era “Attack of the attackers”.