Blizzard anuncia competitivo para uno de sus juegos bandera Warcraft III

Una de las franquicias más exitosas de Blizzard lleva el nombre de Warcraft, pero no sería hasta la tercera entrega, Warcraft III: Reign of Chaos, la cual tuvo una exitosa expansión que sirvió como base para los eSports y de la que será parte, ya que la empresa americana anunció los competitivos del exitoso juego de estrategia.

Warcraft III llegó en el 2002, pero sería en el 2003, con el arribo de la expansión "The Frozen Throne" o El Trono de Hielo que viviría su época dorada, ya que no solo tenía una historia exquisita, la cual fue replicada y extendida en World of Warcraft (RPG de Blizzard), sino que por medio de mods, los usuarios podían crear distintos mapas, lo que dio inicio a lo que hoy conocemos como DOTA.

Lo demás es historia, pues el mapa más exitos de Warcraft III fue diseñado en un inicio por "Eul", pero cuando llega la expansión "The Frozen Throne" abandona la edición del mapa y cae en manos de distintos editores de mapas donde destaca "Guinsoo y IceFrog, este último fue contratado por Valve para colaborar con el desarrollo de Dota 2.

Por otro lado, Blizzard y NetEase, empresa que distribuye los títulos de la empresa americana en China, han llegado a un acuerdo para crear competencias de Hearthstone, Starcraft 2, Heroes of the Storm y Warcraft III en el país asiático.

La competencia tendrá tres millones de yuanes en premios, lo cual corresponde a 720 mil dólares entre los diferentes torneos, lo cual es poco para lo que se mueve en el mundo de los eSports; sin embargo, NetEase incluirá a Warcraft III en sus torneos “Gold” con nuevas competiciones.

Es así como el título que fue importante para el desarrollo del mundo competitivo de los eSports volverá con un aspecto mejorado, lo cual emociona a miles de fanáticos en el mundo, ya que podrán disfrutar de nuevo del legendario Warcrat III.