YouTube: Tráiler de Jump Force con Kenshin y Shishio es liberado y luce espectacular [VIDEO]

Himura Kenshin, quien es conocido como “Battosai el destajador” será parte de Jump Force, crossover de pelea creado por Bandai Namco, pero no estará solo, pues su peor enemigo Makoto Shishio también haría acto de presencia en el título para tener una nueva batalla. Ambos samurais fueron presentados en un tráiler de YouTube.

Hace una semana, la revista japonesa V-Jump mostró a todos los personajes que formarán parte de Jump Force, pero lo que llamó la atención de los fanáticos fueron las imágenes de Kenshin y Shishio, ya que pertenecían a lo que sería el tráiler de presentación de los peleadores.

Bandai no tuvo mejor idea que recrear la pelear entre los destajadores más poderosos del final de la Era Tokugawa e inicio de la Era Meiji, la cual sucedió Samurai X, luego de que el gobierno japonés le pida a Kenshin derrotar a Shishio.

Como viste en el tráiler, Battosai Himura tendrá sus movimientos más poderosos, los cuales son: Kuzu Ryu Sen, Amakakeru Ryu no Hirameki, el cual es el principio secreto del Hiten Mitsurugi Ryu (Estilo de la espada del honorable Dragón que surca los cielos ), mientras que Shishio utilizará los movimientos Ichi no Hiken: Homura Dama, Ni no Hiken: Guren Kaina y su técnica más porderosa Tsui Sin Hiken: Kaguzuchi.

Recordemos que no serán los únicos espadachines dentro de Jump Force, pues también está Zoro de One Piece, Ichigo, Aizen y Rukia de Bleach, lo cual sería épico enfrentar a estos grandes personajes expertos en el arte de las espadas. El crossover de lucha creado por Bandai Namco llegará a PS4, Xbox One y PC el 15 de febrero del 2019.