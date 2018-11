Pokémon: más de 3 millones de copias han vendido ediciciones Let’s Go Pikachu & Eevee

No hay duda que el fenómeno Pokémon es algo que ha vuelto para quedarse entre nosotros, desde la salida de Pokémon Go, el juego y anime volvió nuevamente al escenario y cada día que pasa es un nuevo logro para la popular franquicia que tiene miles de fans al rededor del mundo.

La acogida que ha tenido Pokémon: Let’s Go, Pikachu! Y Let’s Go, Eevee! Por parte de sus miles de fans al rededor del mundo es algo realmente impresionante, han logrado lo que parecía imposible. A través de la cuenta oficial de Pokémon en Twitter se ha dado a conocer que el juego que fue lanzado recientemente ha logrado más de 3 millones de ventas.

Esta cifra que ha sido revelada es de tan solo su primera semana de ventas, y convirtiendo así a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! Y Let’s Go, Eevee! en el juego más vendido para la consola Nintendo Switch, según se ha dado a conocer a través de las redes sociales.

De esta manera Nintendo ha batido una vez más su récord de ventas, dejando atrás a otros juegos populares tales como Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Breath of the Wild. ¿Será que algún juego logre superar lo logrado por la popular franquicia? En redes se viene comentando que el juego que llegará para sacar a todos de su trono sería Super Smash Bros Ultimate.