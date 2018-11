Dance Dance Revolution: el juego de baile que conquistó la ficha cumple 20 años [FOTOS Y VIDEO]

Dance Dance Revolution, el primer videojuego del género de simuladores de ritmo/baile en los videojuegos ha cumplido 20 años hoy, y no podíamos dejar pasar la oportunidad de brindarle homenaje al que fuera todo un fenómeno de los salones arcade, también llamados 'ficha' por los entendidos, a los que conquistaría en quizá la mejor época del género de la lucha en estos.

Fue Konami quien, en sus épocas doradas, trajo al mundo de los videojuegos una de las entradas más vistosas y uno de los fenómenos más interesantes que se han visto a nivel mundial: Dance Dance Revolution. Un videojuego que te permitía ganar por tu habilidad y sincronización con el baile y que dio la base para otros títulos similares como Pump It Up e In the Groove.

Si Doom hizo realidad la vista en primera persona, y Street Fighter por fin dio en el clavo para el género de pelea en los videojuegos, sería Dance Dance Revolution el responsable en juntar el medio interactivo de entretenimiento con el arte de bailar.

Desde su llegada al mercado, DDR se consolidó como un fenómeno de la ficha, es decir, de los típicos salones arcade llenos de máquinas recreativas donde por entonces, los géneros de la lucha y carreras dominaban con total notoriedad.

Para ser exactos, a finales de los años noventa, era el género de la lucha el que se llevaba toda la atención. SNK y Capcom (creadores de The King of Fighters y Street Fighter respectivamente) se enfrentaban cara a cara en una batalla que no daba cuartel y que regaló joyas como Marvel vs Capcom y The King of Fighters 98.

Por otro lado, pero más alejado, se encontraba la vanguardia en juegos de carrera protagonizada por SEGA, que prontamente iba a estrenar su placa Naomi, de la cual la Dreamcast (su última consola) guardaba bastante relación.

Fue en este contexto, cuando el 21 de noviembre de 1998 en Japón llegaría la primera iteración de la grandiosa serie de DDR de mano de Konami. El primer escenario para este nuevo género fueron los ya mencionados salones arcade, llenos hasta el tope de la escena competitiva de lucha.

Sin embargo, la revolución fue notoria, ya que DDR conquistó al mundo en el mínimo tiempo. A los pocos años, ya era muy común encontrar al menos una máquina de Dance Dance Revolution, con los típicos pads para baile necesarios, en estos salones.

Era tan seguro el éxito de este videojuego, que la misma Sony y Konami no tardaron en lanzar al mercado el dispositivo que permitía replicar la experiencia arcade del juego en tu PlayStation (PS1) dentro de la comodidad de tu hogar, con los paneles sensores de presión. Hace unas semanas, se habló de una posible llegada de la serie a las salas de cine, lo que habla mucho de su relevancia actual.

A todo este fenómeno creado por Konami y Dance Dance Revolution, se le daría el nombre de Benami (abreviación japonesa de Beatmania, el que fuera el primer juego musical de Konami). Y tú ¿qué recuerdos tienes con esta importante, original y legendaria saga Dance Dance Revolution?