Jefe de Xbox: "No importa si juegas Red Dead Redemption 2 en PS4, lo importante es que lo juegues" [VIDEO]

El jefe de la marca de Xbox y vicepresidente ejecutivo de gaming en Microsoft, Phil Spencer, no ha dudado en expresar su admiración y brindar elogios para el nuevo título de Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, y lo ha hecho sin imponer diferencias entre las plataformas que prefieran los jugadores, así impliquen también las de la competencia de Xbox One, PS4.

Toda la historia de estas declaraciones se originan con un hilo en Twitter, en donde Spencer respondió lo descrito por una noticia que afirmaba que la Xbox One X presentaba la mejor versión de RDR2, en claro desmedro de la PS4 Pro, cuya versión del juego consideraron inferior.

Todo se origina en parte tras el lanzamiento de RDR2 que ocurrió el pasado 26 de octubre tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. A las pocas horas tras su debut, las comparaciones llegaron en masa, y muchas anunciaban a la Xbox One como la ganadora en presentar la mejor versión del tan esperado videojuego.

Spencer no dudó en comentar en Twitter lo siguiente al respecto: “Por supuesto que lo que diga será un poco imparcial, pero honestamente lo más importante es solo jugar RDR2. Jugarlo en una Pro (PS4 Pro), en una S (Xbox One S), en PC. Solo retuitearé su titular, se autocompleta desde su sitio. Por supuesto, estoy orgulloso de la performance de Xbox One X, pero la calidad del juego es el verdadero logro aquí”.

También son notorios los comentarios de Spencer sobre la PC, llegando a mencionarlo como una de las plataformas de Red Dead Redemption 2, dando más lugar a los rumores sobre esa supuesta versión. Y aunque sea en modo hipotético, se trata de un ejecutivo en la industria que bien puede estar enterado de los siguientes movimientos, sobre todo si tomamos en cuenta los próximos planes de Microsoft en el mercado de las PC con Xbox Game Pass, que llegará a esas plataformas en el futuro.

Of course I'm a bit biased....but honestly most important is just play RDR2. Play it on a Pro, play it on an S, play it on PC. I just RT'd their headline, it autofills from their site. Of course I'm proud of how X performs but the game quality is the true accomplishment here.