Hitman 2 presenta el tráiler Intocable donde vemos al Agente 47 en nuevos escenarios [VIDEO]

Hitman 2, el juego donde tendremos el papel del Agente 47 nos muestra en un nuevo tráiler las peripecias por las que tendrá que pasar el famoso asesino para poder atrapar a sus presas. El juego es desarrollado por IO interactive y distribuido a través de Warner Bros.

El tráiler es titulado por la desarrolladora como Intocable, el cual fue lanzado a través del canal oficial de Warner Bros en Youtube. Dicho video deja los escenarios ya conocidos como Miami y Colombia, pues ahora vemos al Agente 47 en Mumbai, Hawke's Bay, la Isla Sgail y Vermont.

Hasta el momento existe mucha expectativa por Hitman 2, ya que el actor Sean Bean, conocido por su papel como Eddard Stark en Game of Thrones, se sumó al cast del juego de IO Interactive, quien deberá interpretar al ex agente del MI5 y asesino freelance, Mark Faba, alias "El que nunca muere" (The Immortal) y será perseguido por el Agente 47.

Mark Faba será el primer objetivo escurridizo que tendrá el Agente 47 en Hitman 2 y deberá perseguirlo por distintos lugares del mundo para poder dar con el y matarlo; sin embargo, "The Immortal" como es conocido en el bajo mundo, tiene la fama de fingir su muerte, lo cual será una tarea realmente difícil de completar.

Hitman 2 es la nueva creación de IO Interactive y supone el resurgir de esta empresa desarrolladora, luego de que la última entrega propicie la separación de Square Enix y el estudio. El videojuego será distribuido por Warner Bros y estará disponible a partir del 13 de noviembre para PS4, Xbox One y PC.