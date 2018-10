Elon Musk elimina Fortnite tras comprarlo según tuit que se volvió viral

Fortnite es uno de los videojuegos más populares de los últimos tiempos, pero es común que, con todo producto masificado, se generen tanto fanáticos como retractores, por lo que siempre habrá potencial para la creación de populares memes y comentarios virales que se compartan a gran velocidad por redes como Twitter. Es lo que acaba de ocurrir con un singular tuit del conocido Elon Musk.

Resulta que en las últimas horas, un tuit compartido por el mismo Elon Musk se ha viralizado de manera notable, alcanzando casi el medio millón de ‘me gusta’ y más de 150 mil comentarios. La mencionada publicación incluye de manera particular al popular videojuego Battle Royale gratuito Fortnite.

El contenido del tuit muestra lo que sería una captura de un portal de noticias genérico, que incluye como primicia, junto con la foto de Elon Musk, la supuesta noticia de último momento que afirma que el magnate ha comprado al popular Fortnite y que lo ha eliminado.

Lo más gracioso de esta imagen es la bajada de la supuesta noticia, que cita una hipotética frase del dueño de Tesla afirmando que “tenía que salvar a los niños de la virginidad eterna”. El viral cierra con el comentario del propio Elon Musk en el texto del tuit donde dice: “Tenía que hacerlo, de nada”.

Sin duda alguna, se trata de una singular y muy original broma, tomando en cuenta el poder adquisitivo del magnate sudafricano y la popularidad de Fortnite, que, amado u odiado, es uno de los productos más viralizables del año, y tema que desata pasiones. Al parecer Elon Musk se une al príncipe Harry en su postura de no elogiar al aclamado videojuego.

Had to been done ur welcome pic.twitter.com/7jT0f9lqIS