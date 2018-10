Super Mario Odyssey: conoce lnos nuevos filtros y el traje zombi

Las constantes actualizaciones llenas de contenido que hace Nintendo en Super Mario Odyssey demuestra lo importante que es este título para la empresa japonesa, el cual está disponible desde el 2017 en Nintendo Switch. Por este motivo dio a conocer lo que se vendrá para Halloween.

Halloween se ha convertido en una gran excusa para las empresas desarrolladoras de videojuegos donde buscan agregar contenido como trajes, armas, misiones y más a sus títulos. Es por eso que Nintendo, a través de su cuenta oficial en Twitter, informó a todos sus seguidores la llegada de un nuevo traje de zombi en Super Mario Odyssey.

A new special outfit has been added to #SuperMarioOdyssey! After you’ve finished the main story, check out the shop to find the Zombie Headwear & Zombie Outfit. pic.twitter.com/U4zdMgXRxn