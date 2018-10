Estas ediciones de Metal Gear Solid ya son retrocompatibles en Xbox One

Xbox One ha sorprendido a todos sus fanáticos al confirmar el arribo de dos nuevos títulos de Konami para que los gamers puedan disfrutarlo a través de la tan conocida retrocompatibilidad que brinda la consola de Microsoft.

El anuncio fue desde la cuenta oficial en Twitter de Larry Hryb, quien informó a todos sus seguidores la retrocompatibilidad de Metal Gear Solid 2 y 3 en HD desde la Xbox 360 para la familia de Xbox One a partir de hoy.

Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid: Peace Walker llegaron en el 2012 a la consola de Microsoft de ese entonces, Xbox 360. El aterrizaje a esta plataforma significó la mejora de los gráficos a formato HD.

No es la primera vez que un título de Metal Gear Solid llega a la Xbox por este medio, ya que la pionera, por así decirlo, fue Metal Gear Solid: Peade Walker, título que fue originalmente para PC. Sin embargo, se espera que la primera edición de esta saga también esté disponible para Xbox One.

Metal Gear Solid 2 and 3 HD is coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/lLNW6T2PEO