Blizzard anuncia que la Blizzcon 2018 será totalmente inclusiva

Blizzard organiza todos los años su propia convención llamada BlizzCon, en donde anuncia novedades sobre sus títulos como Overwatch, World of Warcraft, Diablo y más; sin embargo, a puertas del inicio de este magno evento, la empresa norteamericana ha hecho un nuevo anuncio.

Para este año, Blizzard decidió inaugurar un centro con el nombre de Inclusión Nexus, el cual estará dentro de la BlizzCon 2018 y todos los asistentes, que deseen, podrán ingresar a este espacio en donde se darán charlas para colectivos LGTBI, personas con discapacidad, the Women's Advisory Center y el grupo de veteranos de Blizzard.

En palabras de Kelly Stevens, una de las tantas líderes activistas por la inclusión y la diversidad de Blizzard: "Es gente que viene a contar su historia, y ninguna de esas personas está en otros paneles". Stevens agregó que el año pasado tuvieron un encuentro por la diversidad que supuso un paso inicial como organización y que les permitió mantener un diálogo abierto y una vía para escuchar de primera mano lo que es importante para los jugadores.

Con esto Blizzard quiere demostrar que no es ajeno a la actualidad social y que existen miles de usuarios que tienen distintas preferencias e ideologías, además de las personas con discapacidad, quienes son muy importantes en la sociedad.

Por otro lado, Mike Morhaime, ex director de Blizzard, expresó lo siguiente: "No importa quiénes seamos, de dónde vengamos, estamos aquí por la misma razón. Todos compartimos el amor por los videojuegos, sus historias y personajes. Estamos aquí por las relaciones que hemos construido y fomentado a través de los videojuegos. No hay extraños en BlizzCon, solo amigos que todavía no has conocido".

La BlizzCon 2018 iniciará el viernes 2 de noviembre y terminará el cuatro de noviembre. Los usuarios que compren el ticket virtual tendrán la oportunidad de jugar la demo de World of Warcraft: Classic.