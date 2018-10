Pokémon GO y Age of Empires se fusionan en nuevo juego gratuito [VIDEO]

¿Alguna vez te preguntaste cómo serían algunos de tus juegos favoritos de antaño si tomaran prestada la modalidad de realidad aumentada presente en juegos como Pokémon GO? Pues al parecer, a los desarrolladores de Location Games se les ocurrió esto mismo y ya lo han hecho realidad.

Hablamos de Run an Empire un nuevo videojuego para Android y iOS que mezcla los conceptos de dos famosos y reconocidos juegos, aunque con públicos muy distintos, para combinar la construcción de imperios a través del tiempo con la mecánica de evolución mientras exploras el mundo.

Age of Empires es un popular videojuego de estrategia en tiempo real cuya segunda entrega, Age of Empires 2, gozó de gran aceptación en nuestro país. En el título, desarrollado por Ensemble Studios, tomamos las riendas de una sociedad que atraviesa las distintas etapas de la edad media hasta antes del surgimiento de los imperios modernos y el renacimiento. El videojuego tiene un concepto parecido a la serie Civilization, pero más enfocado en el combate y la explotación de recursos que en la política y la expansión territorial.

Uno de los núcleos que todo maestro de Age of Empires 2 tenía que dominar era el recolectar los recursos que permitieran hacer crecer a tu imperio. Esta es la característica en la que Run an Empire establece su oferta de jugabilidad, no sin antes fusionarla con la otra modalidad que hizo famoso al popular Pokémon GO: Correr y explorar el mundo real.

En Run an Empire nuestra misión será llevar a nuestra civilización a través del tiempo, desde el mismo origen de las sociedades tras la era glaciar, hasta la mismísima era espacial. La llave del éxito para lograr esto será la recolección de recursos, los cuales estarán dispersos por todo el mundo esperando a que los recojan.

Run an Empire está disponible completamente gratis y está disponible en la PlayStore de Google como también en la AppStore de Apple. Si quieres recordar los viejos tiempos de Age of Empires 2, recuerda que puedes adquirir la versión HD para PC en Steam ingresando a este link.