Gameplay del nuevo juego de Harry Potter es filtrado y fanáticos se ilusionan [VIDEO Y FOTOS]

¡Hogwarts abrió sus puertas! Hace unos meces aparecía un rumor acerca del nuevo videojuego de mundo abierto de Harry Potter, el cual estaba siendo desarrollado por Avalanche Software. Este título, respaldado por Warner Bros. trasladaría el universo de J.K. Rowling nuevamente a las consolas.

Todo esto inició por una oferta de trabajo que apareció en Linkedln por parte de Warner en Avalanche para un juego Triple A en el que estaban trabajando. Como se sabe, Warner Bros. realiza juegos de su propia IP como Toy Story, Disney Infinity y otros.

Lo que hizo creer a miles de usuarios que se trataba de Harry Potter fueron los requisitos, en donde uno de ellos decía: "Pertenecer a la cultura británica para mantener el tono gramatical y estilo del juego", el cual será un RPG.

Sin embargo, hace unas horas al parecer el rumor fue del todo cierto, pues en Twitter se filtró un gameplay del nuevo juego de Harry Potter, grabado desde un celular, en donde podemos ver distintos aspectos de los personajes, los duelos de hechizos e incluso el mismísimo Howarts, el colegio de magia y hechicería de la novela creada por J.K Rowling.

Además, eso no fue lo único que se filtró, ya que también se dieron a conocer las características del juego como en que tiempo está basado, el género, y de que tratará. Todo eso te lo contamos ahora al detalle.

El videojuego de acción RPG de mundo abierto en tercera persona está ambientado en el 1800 del Mundo Mágico. La historia se centra en el personaje que jugará el usuario, quien fue aceptado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Serás un estudiante del 5° curso con habilidades únicas, pues demuestras gran talento para la magia y puedes identificar el rastro de un antiguo poder.

Rumor: aparece misterioso video de nuevo juego RPG basado en Harry Potter - https://t.co/OvhQtzgdA0 pic.twitter.com/3k4ZdON8Nv — Gamercafe (@Gamercafe) 2 de octubre de 2018

Dentro del Bosque Prohibido sucederán cosas raras y surgirán problemas dentro del castillo. Tu profesor, Elezar Fig, te acompañará en un viaje a través de lugares familiares y nunca antes vistos para descubrir lo que realmente sucede.

Mientras te aventuras en este mundo libre, podrás crear pociones, aprender nuevos hechizos y descubrir criaturas fantásticas. También lucharás contra magos oscuros, goblings y otros enemigos, pero lo más importante, descubrirás la verdad de tu destino.

Características:

- Viaja a Hogwarts para convertirte en uno de los 8 tipos distintos de magos.

- Aprende a dominar la magia con los distintos sistemas de hechizos.

- Descubre los secretos que guarda Hogwarts, haz amigos y salva el Mundo Mágico de los malvados hechiceros.

- Podrás ir a donde quieras en este gran Mundo Mágico.

- Escoge tus amistades y donde vivir en Hogwarts, pero deberás saber si seguirás el camino del bien o el mal.

- Podrás crear tu propio mago y bruja para vivir una historia independiente de los libros y películas.

Por el momento no se sabe cual será la videoconsola para poder jugar este nuevo título de Harry Potter; sin embargo, no es descabellado pensar que al ser un mundo abierto esté disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC.