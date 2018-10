Pokémon Red y Blue cumplen 20 años de haber cambiado los videojuegos para siempre

Pokémon Red y Blue acaban de cumplir 20 años desde su aparición (con un idioma al menos alcanzable) en la mítica portátil de Nintendo, GameBoy. Por eso, hoy daremos un vistazo hacia el pasado para hacerte reflexionar sobre qué importante resultó ser este singular videojuego doble y qué tanto han calado las ideas que estableció en la industria.

Pokémon fue creado por Satoshi Tajiri, un singular joven de Tokio cuya pasión desde temprana edad era la recolección de insectos para clasificarlos. Su otra pasión eran los videojuegos, por lo que desde temprana edad pudo conseguir un trabajo como ‘tester’ de varias revistas que hablaban sobre videojuegos. Todo cambiaría cuando Satoshi fundara la revista Game Freak junto con su amigo Ken Sugimori.

Asombrados por las características de la nueva GameBoy de Nintendo, el duo se decidió a hacer un videojuego basado en la afición de coleccionar de Tajiri, e influenciado por otros videojuegos tipo RPG como Final Fantasy y Dragon Quest. Curiosamente, el género de RPG era extremadamente popular en Japón, pero en occidente aún no encontraba demasiados adeptos, a excepción de algunos títulos como la mencionada ‘fantasía final’ de Square.

Pero la mayor revelación para Tajiri fue sin duda la habilidad que tenía la GameBoy de conectarse con otra consola portátil via el Cable Link, mostrándole un sinfín de posibilidades ante sus ojos e imaginación, algo que resultaría vital en la vida extensa de la GameBoy. Tras presentar el proyecto a Nintendo, algunos consejos del mismo Shigeru Miyamoto y cinco años completos de desarrollo, el primer videojuego de Pokémon salió a la venta en Japón en el año 1996.

Originalmente llamado 'Pocket Monsters' en tierras orientales, el videojuego significó mucho más que un éxito comercial. Pokémon representó toda una revolución. La idea principal era que el juego impulsara mucho más la idea potencial de utilizar el Cable Link. Algo que, como mencionamos, no terminaba de encontrar sus más atrayentes utilidades, fuera de utilizarse para típicos juegos de competencia.

En Pokémon, el cable link cobraba mucho más interés puesto que no solo servía para competir, sino que traía consigo otras dimensiones. Dimensiones quizá nunca vistas en la industria, por medio de un simple videojuego de la ya veterana GameBoy, que cumplía sus 7 años en el mercado para entonces.

En Pokémon, el hecho de buscar a otros jugadores para lograr obtener a las 151 criaturas del juego era una necesidad, muy aparte de la riqueza en variedad y rejugabilidad que contenía el juego, con apenas 512 Kilobytes de memoria. 151 criaturas, algunas con llantos reutilizados para ahorrar memoria al juego, y una infinidad de movimientos, tipos y demás detalles que hacían de Pokémon una experiencia principalmente personal.

Pokémon también trajo consigo una prima que, así no fuera nueva, no se había visto en tal grado hasta entonces. El momento de decidir a tu pokémon inicial en el laboratorio del profesor Oak se ha convertido en un ícono cultural para muchas personas, ya que no se trataba de una simple decisión que podías ignorar por momentos en el juego, sino de algo que lo definiría todo. Para un niño de 10 años, tremenda decisión no puede ser olvidada fácilmente.

También contenía otros matices aparte de elegir a tu pokémon inicial, como escoger qué pokémon capturar, a cuáles entrenar y qué movimientos brindarles o hasta enseñarles, si darles un apodo o no, y a cuáles intercambiar. Todo esto enmarañado en una lineal pero compleja aventura llena de sentimiento heróico y clásicos elementos RPG. Sin duda, una obra maestra para un producto enfocado en niños de 10 años.

La conexión que lograba Pokémon Red y Blue entre sus jugadores y sus pokémon, además de diversos personajes de la historia y hasta otros pokémon que compartían esta ternura y predisposición humana de velar por lo más débiles, mezclado con humanidad, hacían que el videojuego no pasará desapercibido en ningún momento desde que apareció, y que su público objetivo no se base únicamente en niños.

Con el triunfo de Pokémon en Japón, el lanzamiento en occidente no se hizo esperar más que dos años, y fueron dos años de profunda preparación para lo que vendría con toda la franquicia, incluyendo muchísimos más juegos y toda una serie animada con películas y merchandising por doquier. Haciéndola la segunda franquicia de videojuegos con mayores ganancias del mundo solo por detrás del popular Mario.

Hoy, a puertas de recibir la nueva dualidad, heredera de Red y Blue, para la Nintendo Switch (Let’s Goo Pikachu! y Let’s Go Eevee!) nos es imposible no rendirnos para darle el merecido tributo a los videojuegos que lo iniciaron todo (con la debida mención a las versiones Red y Green japonesas, de las que hablaremos más adelante). En el escenario de videojuegos de hoy en día y, precisamente, el escenario Nintendo, aquel legado de experimentos y juego enfocado en lo social parece repetir señales en nuestro vaivén hacia el pesado.

Resulta extremadamente difícil contar la historia de las consolas portátiles de Nintendo sin Pokémon, aquellos idealismos ejecutados de manera ejemplar y en los que siempre dominó desde la GameBoy, con su modesta pantalla monocromática y sus cuatro baterías; y que hoy por hoy conforman el 50% de su concepto principal en la actualidad: El Nintendo Switch.

Fue Pokémon el que quizo que todos volvieran a desear una GameBoy allá por 1996. Fue Pokémon el que hizo posible una GameBoy Pocket, para revitalizar a la clásica. Fue Pokémon, y precisamente Gold y Silver, la principal razón tras el GameBoy Color y así en adelante. Con Pokémon Let’s Go Pikachu! y Pokémon Let’s Go Eevee!, Nintendo le brinda a Pokémon el lugar que se merece, en su consola principal que es directa sucesión de aquella línea de éxito generada por Pokémon Red y Blue.

¿Creíste que eso era todo? Pues sabemos que te encanta la nostalgia porque te transporta hacia esos viejos y añorados momentos del pasado. No nos podíamos ir sin dejarte una buena dosis de golpe nostálgico con un video que seguramente no has visto. Se trata de una demostración de una beta de Pokémon Silver que fue vista por primera vez en el evento Space World de 1997. Así es, 1997, un año después del lanzamiento de Pokémon Red y Blue en Japón, cuando casi nadie en occidente sabía al menos algo de Pokémon. Es muy improbable que hayas visto este video alguna vez, pero para un posible efecto placebo (o Mandela) que te haga creer que es 1996 después del éxito de Pokémon Red y Green, esto resulta bastante efectivo.