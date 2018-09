Pokémon GO: el nuevo pokémon Meltan sería parte de la próxima investigación

Hace unos días, inició el evento UltraBonus en Pokémon GO, pero también sus servidores habían sufrido fallas técnicas lo que ocasionó que colapsen y los entrenadores no puedan ingresar a sus cuentas para atrapar a las criaturas; sin embargo, minutos después que se restauraron los servidores, se filtró la información en Twitter de la supuesta aparición del pokémon número 891, lo cual generó que las redes sociales colapsaran.

En el día de la comunidad los entrenadores mientras iban atrapando Chikoritas en la calle y realizando incursiones para atrapar a Mewtwo, Moltres, Zapdos y Articuno reportaron la aparición de un pokémon nunca antes visto en el juego ni mucho menos en la serie animada. Esta extraña criatura tenía el cuerpo de Ditto pero en color metálico y su cabeza era una tuerca amarilla y en el medio tenía una bola negra que se suponía era su ojo.

Los entrenadores que pudieron ver este pokémon se percataron que no tenía puntos de combate ni mucho menos nombre; sin embargo, para atraparlo utilizaban frambu doradas, las cuales son usadas para capturar pokémon legendarios en Pokémon GO, y poder descubrir el misterio que rodeaba a esta criatura, pero una vez que lo atrapaban se convertía en un Ditto.

Oigan, ¿alguien más aparte de mi parte encontró esta singularidad? cuando lo capturé se transformó en un Ditto. creí que era un Unown.



Hey, did someone else besides me find this singularity? When I captured it, it became a Ditto. I thought it was an Unown.#PokemonGo pic.twitter.com/wJZd582AtI