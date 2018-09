Pokémon GO tendría un pokémon completamente nuevo

Niantic tiene emocionados a todos los entrenadores del mundo en Pokémon GO, con el inicio del evento Ultrabonus donde podrán capturar a los legenarios pokémon Moltres, Zapdos y Articuno en su versión base y shiny y la presencia de Mewtwo en las incursiones regulares es motivo suficiente para disfrutar del juego de realidad aumentada.

Sin embargo, hace unos instantes, algunos usuarios reportaron en sus redes sociales la presencia de un nuevo pokémon, el cual llegaría próximamente a Pokémon GO. La filtración fue gracias a la base de datos de Pokémon, Serebii.net, la cual publicó una imagen de un pokémon jamas antes visto en la serie ni en el juego etiquetado con el nombre del pokémon existente Kecleon.

En Twitter el usuario Chrales, al parecer fue la primera persona en darse cuenta de esta filtración y no dudó de compartirlo con sus seguidores en la red social. el jugador menciona que la criatura está etiquetada con el nombre de Keclen en Pokémon GO y los archivos de Unity lo identifican con el número 891.

some more info about the kecleon "error"

it's labeled as kecleon in pokémongo but unity files are tagged with pokémon 891