Niantic confirmó la llegada de Deoxys a Pokémon GO y fans no lo pueden creer [FOTO]

Pokémon GO el popular videojuego de realidad aumentada sigue generando expectativa en los millones de fanáticos con que hoy cuenta en todo el mundo. Y es que el popular videojuego sigue renovándose con inesperados eventos que permiten acceder a cierto tipo de pokémones especiales y únicos en su especie.

Niantic, la empresa que desarrolla el videojuego, recientemente ha lanzado un importante anuncio que sin duda alguna ha emocionado a más de un fanático de Pokémon GO; y es que todo indica que está a punto de llegar uno de los pokémones psíquicos más poderosos del videojuego, nos referimos a Deoxys.

No hay duda que la fiebre por Pokémon GO va seguir creciendo en los próximos meses; si bien es cierto, se estima que la cuarta generaciones pokémon está a solo unos cuantos meses de llegar al juego lo cierto es que aún tendremos muchas más sorpresas en la aplicación.

Hace solo algunas horas, Niantic a través de su cuenta oficial de Twitter decidió soltar un anuncio importante, el cual ha emocionado a todos los fanáticos del videojuego de realidad aumentada. Y es que a partir del 20 de septiembre Mewtwo, el pokémon psíquico de la primera generación, pasará a formar parte de las incursiones normales y Deoxys ocupará su lugar hasta el 23 de octubre.

Sin embargo, para tener la posibilidad de poder capturar a este nuevo pokémon tendremos que conseguir un pase para la Incursión EX en el periodo de tiempo que esté activo. Como bien se sabe, Deoxys cuenta con cuatro formas alternas y si bien aún no se sabe cuál de ellas llegará al videojuego, se estima que esto sea gradual en los próximos meses.

Prepare for a new challenge, Trainers! Deoxys, a powerful Mythical Pokémon originally discovered in the Hoenn region, is coming to EX Raids! Learn more: https://t.co/Ced3DzO599 pic.twitter.com/0knvoYiz3J