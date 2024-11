Admisión UNI: madres se quedan dormidas esperando a sus hijos que rinda su examen

El primer examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se llevó a cabo el último 12 de agosto, hecho que atrajo a miles de jóvenes que llegaron desde muy temprano para rendir la esperada prueba de aptitudes académicas y humanidades. Sin embargo, esta jornada no solo capturó la atención de los postulantes, sino también de las redes sociales, donde un curioso momento se volvió viral en TikTok.

El sacrificio de los padres, un apoyo incondicional

La presión que sienten los estudiantes en un examen tan importante es evidente, pero lo que muchos no ven es el estrés compartido por los padres. Ellos también enfrentaron largas horas de espera, apostados en las afueras de la casa de estudios en el distrito del Rímac, lugar donde aguardaban con ansiedad el momento en que sus hijos terminaran la prueba. Este apoyo incondicional, aunque silencioso, es clave en momentos cruciales como este.

Las imágenes fueron aplaudidas por los usuarios en las redes sociales. Foto: composición LR/TikTok

Horas de espera y un momento inesperado

Desde las primeras horas de la mañana, los padres acompañaron a sus hijos hasta la puerta de la institución educativa, con lo que iniciaban una larga jornada de espera que se extendió por varias horas. Algunos acompañantes conversaban entre sí, mientras otros intentaban distraerse, revisando sus celulares o leyendo un libro. Sin embargo, el cansancio pronto comenzó a hacerse evidente en sus rostros.

Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: dos madres, vencidas por el agotamiento y el esfuerzo de acompañar a sus hijos, se quedaron dormidas en plena calle, justo afuera de la UNI. Este momento fue captado por algunos presentes, quienes no dudaron en compartirlo en redes sociales, convirtiéndolo rápidamente en un fenómeno viral en TikTok.

El video que capturó corazones en redes sociales

El clip, que muestra a estas madres durmiendo recostadas sobre la pared, se viralizó en cuestión de horas, y alcanzó miles de vistas. En los comentarios, muchos usuarios expresaron su admiración por el sacrificio y la dedicación de los padres.

Lo que comenzó como un simple acto de cansancio se transformó en un emotivo recordatorio del esfuerzo compartido entre papás y estudiantes. Las redes sociales, y en particular TikTok, se inundaron de comentarios y reacciones que celebraban el apoyo incondicional que estos personajes brindan en cada paso del camino académico de sus hijos.

Usuarios en TikTok aplaudieron a los padres por el apoyo a sus hijos

“Padres que te apoyan y lo siguen haciendo a pesar de los obstáculos, valen una vida”, “A mí nadie me acompañó”, “Viví esos momentos, pero valió la pena. Mi hija, mi mayor orgullo”, “Esa etapa no me tocó vivir, pero que gratificante es llegar a casa y decirle ‘viejitos lo logré’ y más aún creo yo al egresar”, escribieron algunos usuarios en las redes sociales.

Carreras que ofrece la UNI

La UNI ofrece una amplia gama de carreras distribuidas en diversas facultades, cada una especializada en formar a futuros profesionales en diferentes campos. Las facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería son: