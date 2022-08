Perrito montado en una tabla de skate acompaña a trabajar a vendedor ambulante

Los animales son una gran compañía para las personas. En los momentos menos pensados, ellos te pueden arrancar una sonrisa o hacer derramar una lágrima. El perrito de esta historia conmovió los corazones de miles de seguidores en TikTok por la curiosa forma en que su propietario lo llevaba al trabajo.

Los vendedores ambulantes hacen grandes esfuerzos para trabajar en las calles, puesto que se exponen al clima, la falta de seguridad o el ambiente contaminado. Sin embargo, esto no fue impedimento para que un hombre llevara a su mascota con él, pero a bordo de un skate.

Así como lo lees. El sujeto ideó una simpática manera de trasladar a su pequeño canino y evitar que se cansara al caminar. Como se mostró en la grabación compartida en la cuenta @Celesteruizd, el peludito de color blanco iba muy a gusto sobre una tabla para deslizarse.

Lo que generó mayor curiosidad fue que el animalito no mostraba miedo ni algún signo de inseguridad, pues —al parecer— no era la primera vez que lo trasladaban de tal forma. Como era de esperarse, el video no tardó en convertirse en viral y capturar la atención de más de 3,3 millones de visualizaciones en TikTok, así como conseguir una gran cantidad de comentarios.