Joven capta el curioso comportamiento de un perro cuando este se peleaba con su propia pata

Con gran frecuencia se han publicado videos de perros peleando consigo mismos al verse en un espejo, pues creían que se trataba de otra mascota. Sin embargo, un chofer de un vehículo captó el preciso momento en que un can se enfrentaba a su propia pata, pues al parecer, no estaba dispuesto a compartir con nadie sus alimentos, ni con su extremidad. El video no tardó en volverse viral y sacar más de una sonrisa a los seguidores de TikTok.

Mediante una publicación realizada en la cuenta @darkarmcff_ se mostró a un perrito con su extremidad inferior en alto. Todo parecía indicar que el can estaba muy enojado con su patita, pues no dejaba de gruñirle.

A un lado se encontraba su alimento, por lo que más de un cibernauta creyó que el animal no quería compartir su apetitoso manjar. Por ello, este comenzó a gruñir en círculos, pero a su propia pata.

Lo que generó la risa de los usuarios en TikTok fue la cara de temor de otro can que se encontraba unos metros más abajo, pues parecía que no entendía qué le sucedía a su compañero.

Como era de esperarse, el video ha logrado más de 3,7 millones de visualizaciones y miles de graciosos comentarios. No obstante, algunos cibernautas manifestaron que el animal tendría un problema psicológico.

“Es un problema del sistema nervioso que tienen los perritos creo, por lo que se lastiman solos”, “El perrito de atrás sale a ver el chisme”, “Eso no es normal. Un familiar tenía uno que hacía lo mismo y se lastimaba solo”, “El otro perrito: ¿qué pasó ahora Freddy?”, fueron algunos mensajes que dejaron los seguidores en la caja de comentarios.