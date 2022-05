Niños se divierten en el campo al ritmo de huayno y escena enternece

Gracias a las redes sociales, miles de usuarios son testigos de todo tipo de hechos. En esta ocasión, un par de niños han sido los protagonistas de un conmovedor video que ya se ha vuelto viral en TikTok.

¿Qué paso? Ambos menores fueron captados por un familiar mientras se divertían en el campo donde viven y mientras bailaban al ritmo de un pegajoso huayno.

Con unos pasos de baile destacables, los niños deleitaron a quienes estaban a su alrededor y mostraron lo divertido que es bailar los ritmos peruanos. Su inocencia y la forma de divertirse encantó a los cibernautas.

Tras la publicación de este video en las redes sociales, miles de usuarios se animaron a dejar tiernos y halagadores comentarios hacia los pequeños.

“Angelitos del cielo, lindos y orgullosos de lo nuestro”, “Definitivamente tenemos mucho que aprender de los más pequeñitos” y “Qué ternura. Me encantaría que estos pequeñitos me den algunas clases” fueron algunos de los mensajes que recibió la grabación, la misma que ya acumula miles de me gusta.