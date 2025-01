Alcanzar una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no es tarea sencilla. Miles de estudiantes se preparan cada año para el exigente examen de admisión que da acceso a la universidad más prestigiosa del Perú y una de las mejores de Sudamérica, según el ranking QS 2024. Entre estos miles de postulantes, Nayeli, una joven residente fuera de Lima, no solo logró una vacante en la carrera de Psicología, sino que obtuvo el primer puesto en la carrera, destacándose como una de las mejores del proceso.

En una entrevista reciente con el canal de YouTube Academia Grupo Ciencias, Nayeli reveló que esta no era su primera postulación, pero sí la vez que logró identificar un método de estudio que le permitió organizarse mejor y enfrentar su mayor desafío: la procrastinación. Su enfoque se centró en aprovechar al máximo el tiempo que dedicaba a repasar para el examen y aseguró que la virtualidad, pese a sus retos, fue clave en su éxito académico.

Estudiante también contó que para ingresar dio prioridad a todos los cursos. Foto: Academia Grupo Ciencias/ YouTube

¿Cuál es el método para vencer la procrastinación, según la ingresante?

Nayeli confesó que, al estudiar desde casa, enfrentó problemas comunes como las distracciones en redes sociales. “Cinco minutos en Facebook, Instagram o YouTube se transforman en horas si no te controlas”, comentó. Para superar este obstáculo, implementó una estrategia que se basaba en el uso consciente del tiempo y la eliminación de hábitos improductivos.

La joven destacó la importancia de la constancia y la disciplina para preparar un examen tan exigente como el de la UNMSM. Para ello, comenzó a trabajar en un plan de estudio estructurado, en el que daba prioridad a la comprensión de conceptos clave en materias como matemáticas, comunicación y ciencias. Además, se propuso estudiar en bloques de tiempo específicos, lo que le permitió maximizar su enfoque y reducir las interrupciones.

“Tuve que luchar contra la procrastinación constantemente. Es fácil caer en el hábito de postergar las cosas, pero al final del día, lo más importante es cuánto tiempo realmente inviertes en tu preparación”, señaló Nayeli.

¿En qué consiste el método del cronómetro para estudiar?

Una de las herramientas más importantes para la ingresante fue el cronómetro. Nayeli explicó que su método consistía en dividir su tiempo de estudio en bloques de 35 minutos, un enfoque similar al conocido como técnica Pomodoro. Durante cada bloque, se concentraba exclusivamente en una actividad específica, como subrayar conceptos en libros, resolver ejercicios de matemáticas o memorizar fórmulas científicas.

“Lo que a mí me funcionaba era trabajar con un cronómetro. Ponía 35 minutos y, en ese tiempo, me enfocaba solo en lo que tenía que hacer. Al finalizar, apagaba el cronómetro y me motivaba pensando: ‘Un tiempo más que le dediqué a mis estudios’”, explicó. Este hábito no solo le permitió medir el tiempo real que dedicaba a estudiar, sino también mantener un ritmo constante sin sentirse abrumada.

Entre los beneficios que destacó de este método está la capacidad de mantener el enfoque en actividades específicas y evitar distracciones. Además, Nayeli aseguraba que al final de cada sesión breve se sentía satisfecha y motivada para continuar con la siguiente.