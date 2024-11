Joven va a centro comercial con su perrito, pero sucede lo impensable: “Viví la vergüenza del año”

Una joven vivió un momento incómodo al ingresar a un centro comercial acompañado de su perrito. Lo que parecía ser una simple salida terminó convirtiéndose en un episodio vergonzoso que la llevó a compartir su experiencia en redes sociales. Su publicación desató un intenso debate entre usuarios, quienes discutieron si los animales deberían tener acceso a lugares concurridos como este.

Joven sufre incidente tras asistir a centro comercial con su perrito

En el video compartido por la mujer en TikTok, se observa cómo paseaba tranquilamente con su mascota por los pasillos del centro comercial. Sin embargo, el comportamiento del perrito cambió repentinamente: adoptó una postura extraña y, de forma inesperada, hizo sus necesidades en pleno establecimiento.

Clip tiene 3 millones de vistas. Foto: TikTok

Después de algunos minutos, la dueña del perrito decidió limpiar las áreas afectadas. Utilizó toallitas húmedas y ambiente para minimizar el impacto del incidente.

En un comentario aclaró que venía de la peluquería de mascotas ubicada en la misma planta y explicó: "Viví la vergüenza del año. Fue un accidente que le puede pasar a cualquiera, pero lo limpié todo".

Clip viral generó debate

El incidente no pasó desapercibido en redes sociales, donde las reacciones se polarizaron. Algunos usuarios criticaron la decisión de permitir el ingreso de animales a centros comerciales.

Comentarios como "Ese es el motivo por el que no deben dejar ingresar animales" y "Me encantan los animales, pero mejor es no llevarlos a esos sitios" reflejanon una postura de desaprobación hacia la situación.

Por otro lado, hubo quienes defendieron a la joven y minimizaron el hecho. "Son cosas que pueden pasar, normal, se limpia y ya pasó", opinó un usuario, mientras que otro añadió: "No entiendo cómo hay gente que se alarma tanto".