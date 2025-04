Joven rescatada por amigo hallado muerto en Cancún no dijo "gracias por salvarme la vida, pero yo no te lo pedí" Dorsey agradeció públicamente a Alejandro en Facebook y pidió apoyo para recaudar fondos que ayudarán a la repatriación del cuerpo.

El 20 de abril de 2025, Alejandro Cortez González (20), desapareció en una playa de Cancún, México, luego de salvar a una amiga del peligro de las mareas. Tras 3 días de intensa búsqueda, el cuerpo del joven llegó a las orillas de la playa donde rescató a su compañera, pero en muy malas condiciones debido a la predación de la fauna marina.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que supuestamente la amiga de Alejandro, Lubricar Dorsey, ha comentado en sus redes sociales -que ahora se encuentran bloqueadas- que ella no pidió el rescate y que no le debe nada. Sin embargo, esta afirmación es falsa y se trata de una difamación masiva.

"GRACIAS POR SALVARME LA VIDA PERO YO NO TE LO PEDÍ, NO TE DEBO NADA. Alejandro Cortez González te salvo la vida en Cancún, ¡le debes la vida malagradecida!, ¡y que no se te olvide su nombre, mucho menos, su acto! Como dice mi mamá, que lloren en su casa y no la nuestra", se lee en los virales tendenciosos compartidos por las redes.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más difundido por las redes sociales se encuentra en la red de X (antes Twitter), que ha logrado recopilar 4.900 millones de visualizaciones, 12.000 'me gusta', 1.000 republicaciones por otros usuarios en sus muros personales y 865 comentarios.

Joven no desagradeció rescate de Alejandro González en Cancún

Tras realizar una búsqueda con palabras claves que nos conduzcan a alguna página oficial de Dorsey, hallamos que su cuenta de Facebook sigue abierta, donde publicó un último post agradeciendo el acto de Alejandro al salvarla y que lo amará por siempre.

Revisamos las demás publicaciones de Dorsey para revisar si realmente existen dichas declaraciones viralizadas, pero no encontramos ninguna, solo mensajes de aliento y apoyo a la familia de Alejandro, también incentivó rifas para recaudar dinero y repatriar el cuerpo a Michigan, Estados Unidos, su estado natal.

Publicación original de Dorsey sobre su amigo en las redes sociales. Foto: captura de Facebook.

En una de sus publicaciones, comentó que agradece todo el afecto recibido por las personas que preguntaron por ella tras enterarse del rescate, y que ella se encuentra con vida gracias a Alejandro Cortez, quien quiere ayudar a honrar su memoria y difundir su heroicidad.

"Mucha gente me dijo que les hiciera saber si había algo que pudieran hacer para ayudar y todo lo que pido es que apoyen a mi segunda familia, Renee González, contacten con ella, vuelvan a publicar información sobre la reunión de eventos, donen lo poco o tanto como puedan. Estoy aquí por su Hijo, así que por favor ayúdame a honrarlo y difundir la noticia", se lee en la publicación de Dorsey publicada el 23 de abril de 2025.

Conclusión

Lubricar Dorsey no desagradeció rescate de Alejandro Córtez, quien falleció tras naufragar en corrientes marinas luego de rescatar a su amiga. En su cuenta pública de Facebook, Dorsey apoya a la familia incentivando las rifas para la repatriación de su cuerpo. Por lo tanto, calificamos este tipo de publicaciones difamatorias como falsas.

