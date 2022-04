Joven recicla latas durante 9 meses para comprar un Nintendo Switch

Las consolas de juegos no son nada baratas, especialmente en los países de América del Sur. Por ello, un joven chileno recicló latas para comprar un Nintendo Switch y un juego llamado The Legend of Zelda: Breath of the Wild, según una publicación de Facebook de su hermana, quien lo había estado ayudando a recolectarlas y llevarlas a un punto de reciclaje.

En la publicación viral de Facebook, se puede ver al muchacho llamado Benjamín y a su hermana llevando grandes bolsas de latas recolectadas. Se estima que reciclaron 500 kilogramos de las mismas.

El post fue compartido con la leyenda: “Hoy al fin Benjamín tiene su Nintendo Switch. Después de nueve meses juntando latas, logró juntar cerca de 500 kilogramos para lograr su objetivo”.

Dado que el medio ambiente es un problema global constante, este joven ciertamente mostró su conciencia ambiental en la forma en que adquirió su tan anhelado Nintendo Switch.