Pareja graba a 2 canguros enfrentándose en un combate de boxeo fuera de su casa

Una relajante mañana familiar fue interrumpida por una brutal pelea de canguros que ha sido compartida y viralizada en YouTube. Los marsupiales intercambiaron golpes en el sur de Australia.

La propietaria del hogar filmó a un grupo de ocho canguros comiendo la hierba verde del césped de su casa ubicada en Lake Macquarie, al norte de Sydney. De pronto, dos de ellos ‘combatieron’ durante 30 minutos.

Mientras esto ocurría, los otros canguros del grupo continuaban tranquilamente su comida. “Ambos canguros estaban muy enojados, pero luego se separaron”, dijo la autora del clip viral en la leyenda.

Patadas, empujones y puñetazos, una pelea muy parecida a las que tenemos los humanos, por ello, las imágenes no han tardado en volverse virales, acumulando varias reproducciones y comentarios de cibernautas completamente sorprendidos.

“¡Son tan musculosos! Nunca querría que uno de ellos me diera un puñetazo o una patada”, escribió un usuario de YouTube. “Los dos son tan lindos, pero no creo que alguna vez quiera que uno me patee”, comentó otro.