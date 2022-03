Perrita ‘triste’ conmueve en TikTok al ser consolada por la hija de su dueña fallecida

Las mascotas también sufren cuando sus dueños o alguien cercano a ellos fallecen. Este es el caso de una pequeña perrita que conmovió a miles en TikTok por pasar momentos de tristeza tras su dolorosa pérdida. La hija de su dueña no dudó en consolarlo y dedicarle unas emotivas palabras.

“Mi mamá falleció el pasado viernes y ella lo extraña mucho”, indicó la descripción del clip donde se pudo observar que la engreída de la casa estaba echada en una cama. La joven la buscaba hasta que la encontró triste y sin muchos ánimos.

“¿Tú extrañas a mi mamá? Yo también″, le dijo a la mascota que la miraba atentamente. El dolor que sentía el animal conmovió a miles de usuarios en las redes, quienes comentarios el clip viral que obtuvo millones de reproducciones.

“Se me estruja el corazón. les mando mucha fuerza y amor”, “Yo no quería llorar pero es inevitable. ¡Qué amor sienten ellos por sus humanos!”, “Sus ojitos y su suspiro me partieron el alma. Por favor, cuídale y háblale mucho”, fueron algunos mensajes presentes.

Aquí te dejamos la escena que fue compartida en diferentes redes sociales.