Perrito acompaña a su dueña al gimnasio y participan de la clases de pilates

Te sorprenderá. Los lugares pet friendly son de mucha ayuda para las personas que desean pasar más tiempo con sus mascotas. Esta vez, una joven aprovechó que podía llevar a su perrito al gimnasio y estuvo junto a él en sus clases de pilates. El pequeño animal no pasó desapercibido para los asistentes y usuarios de TikTok.

“Cuando tú y tu perro son vistos en una clases de pilates”, indicó la descripción del clip publicado por la usuaria @siennaleoneeeeee, donde se pudo observar que el chihuahueño se encontraba tranquilo encima de una de las máquinas de ejercicios. “Y sí, se queda así toda la clase”, señaló su dueña en los comentarios.

Lo que más captó la atención de los miles de cibernautas fue la chaqueta rosada del can que combinaba a la perfección con la ropa deportiva de la joven. Las reacciones a la curiosa escena no faltaron. “Cuando no tienes dónde dejar a la bendición”, “Tiene su personal trainer y su confidente”, fueron los mensajes destacados.

Aquí podrás ver al perrito que cautivó a miles en las redes.