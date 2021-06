Un albergue de mascotas situado en Taguatinga, México, ha tenido una creativa manera de fomentar la adopción de los perritos que viven allí. Con unas tiernas fotografías subidas a Facebook, este refugio trata de hacer que más familias se decidan por adoptar a los canes.

El abandono de animales domésticos aumentó considerablemente durante la pandemia del coronavirus, así lo confirmó la entidad encargada de promover esta adopción. Para lograr que tantos perritos sin hogar encuentren una familia, optaron por realizar una dulce sesión de fotos.

Roberta Lehane, directora del refugio, comentó en las redes sociales que la iniciativa es debido a la preocupación por las cifras de abandono que registran. Además, aseguró que muchas personas que tienen animales en casa no tienen en consideración lo que significa criar a una mascota.

Facebook viral: refugio realiza sesión de fotos a sus perritos para incentivar su adopción

“Mucha gente quiere adoptar pensando que un perro es un juguete, que no come y no gasta dinero”, sostuvo. Además, añadió que este ‘desfile’ de mascotas en las redes sociales ocurre debido al cierre de eventos por la pandemia.

Tal como se aprecia en las imágenes, los perritos fueron vestidos con curiosos trajes para llamar la atención de las personas. Según contó la directora, este llamado tuvo bastante acogida y varios de los perritos encontraron un hogar.