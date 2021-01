Un perro de raza husky siberiano se ha convertido en el nuevo protagonista de los divertidos videos publicados en TikTok. El can le hace incesantes reclamos a su amo al oír que pronunciaba un nombre que no era el suyo.

El clip publicado por el usuario @bombonthehusky muestra a la tierna mascota subiendo sus patas delanteras sobre las rodillas de su propietario cada vez que este pronuncia el nombre Bombona.

Al parecer, al can no le gusta que le cambien el nombre y comienza a gruñir al hombre que, al ver la reacción de su mascota, no para de reír.

El sujeto le pregunta a la mascota “¿Cómo te llamas? ¿Bombona?”, a lo que el canino le responde con un tierno aullido.

El propietario reitera la pregunta y el perro hace otro gemido. Finalmente, el hombre le dice Bombón y la mascota le mueve la cola y se calma.

El video ha logrado enternecer los corazones de más de 86.000 usuarios quienes dejaron miles de comentarios en TikTok.

“Que mona es Bombona”, “Cada día me quedo más sorprendido por la inteligencia de estos perros”, “Ese Bombón, me gusta verlo cómo contesta al cambio de nombre”, “Hermoso y cómo mueve sus orejitas para atrás para hablar”, fueron algunos mensajes dejados por los seguidores de Bombón.