Mujer intenta montar un caballo ‘salvaje’ y recibe un doloroso escarmiento [VIDEO]

Una mujer que vive en Estados Unidos publicó en YouTube un video que se volvió viral en las redes sociales, debido a que la muestra recibiendo un dolorosa ‘castigo’ por intentar montar un caballo que no había recibido un entrenamiento adecuado.

La mayoría piensa que los caballos son animales dóciles; sin embargo, para que sean mansos deben haber sido entrenados por un profesional. Esto con el objetivo de que cualquier persona pueda subirse en ellos, ya que muchos cuando son salvajes no les gusta ser montados.

Un claro ejemplo es ‘Jane’, un caballo que se encontraba recibiendo entrenamiento, pues solo algunas personas podían montarlo. La hermana de su dueño fue quien quiso subirse y terminó protagonizando un peculiar video que se volvió tendencia en YouTube.

El material audiovisual, grabado el pasado 12 de mayo en la ciudad de Lumberton, ubicada en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, muestra a la mujer intentando montar a ‘Jane’, sin imaginar que el caballo la jalaría del cabello.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 90.0000 reproducciones en YouTube, la mujer empieza a gritar de dolor, debido a que el caballo no quiere soltarla. Aunque fue una experiencia dolorosa, no hubo problemas mayores.

“Solo estaba revisando para asegurarme de que todo estaba bien y lo siguiente que noto es que me Jane me agarró del moño y me puso de pie", contó la mujer que protagoniza este video viral publicado en YouTube.