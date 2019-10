Peruano invita a sus amigos a una reunión y recibe inesperada respuesta de estrellas de Hollywood [VIDEO]

En redes sociales el video causó furor. En Facebook se volvió viral una singular publicación protagonizada por un joven parrillero de Perú, donde anuncia una reunión en la cual ofrece preparar sus hamburguesas “especiales”, sin embargo, la publicación llegó más allá de su público habitual y se hizo muy famoso entre los artistas de Hollywood.

“Hey chicos, yo sé que les encantan mis hamburguesas a la parrilla. La parrillada que tanto desean, que tanto me piden, que tanto me fastidian, la voy a hacer este 29 de octubre a las 6 de la tarde. Los espero a todos, no me falten”, es escucha decir a Guber en el video difundido en Facebook.

Sin embargo, lo que el joven peruano no esperaba, era que su publicación llegaría a ser visto por renombradas figuras del cine. Desde Hollywood diversos actores y actrices se grabaron respondiendo a Guber y confirmando que esperan probar su anhelada hamburguesa.

Estrellas consolidadas de Hollywood, tales como Sean Astin, Tom Felton, Jennifer Love, Melissa Joan Hart, entre otros, se grabaron en un video viral donde aseguran que se encontrarían encantados de venir a Perú a probar el sándwich.

Ante la ingente cantidad de comentarios en Facebook y demás redes sociales, trascendió que el verdadero nombre de Guber es Duver Torres. “La verdad que ante todo lo visto en el video viral, también quiero probar esa hamburguesa”, comentó un internauta.