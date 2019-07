Arequipa: Jóvenes protestan al ritmo de canción de Queen contra Tía María [VIDEO]

La jornada de protestas no solo estuvo marcada por marchas y bloqueos de carreteras. En la ciudad de Arequipa, un grupo de jóvenes manifestantes usó el ritmo de la famosa canción de Queen, “We will rock you”. Algunos de ellos portaron escudos elaborados con cartulina en los que se leía la frase “Agro sí, mina no”

El curioso hecho se produjo durante las movilizaciones contra el proyecto Tía María desarrolladas en la ciudad de Arequipa, en respaldo al paro indefinido en la provincia de Islay. Al llegar a la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca, un grupo de jóvenes se detuvo para entonar “fuera, fuera, Southern” al son de la mencionada canción de rock.

En otro momento, mientras agitaban sus banderas y chocaban sus escudos contra el suelo, comenzaron a arengar siguiendo la pista de “Que se saque todo” del reguetonero “Nene Malo”. Luego de unos minutos abandonaron este ritmo y volvieron con la canción de la banda encabezada por Freddie Mercury.

Como se sabe, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín anunciaron que se plegarían a las protestas. Algunos también estuvieron presentes en las protestas desatadas a los exteriores del recinto donde el presidente Martin Vizcarra se reunió con los gobernadores de la macrorregión Sur.