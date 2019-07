Facebook viral: chico causa furor con ingenioso truco para no desperdiciar el agua mientras se baña [VIDEO]

“No conquista el mundo porque no quiere”. Así describieron varios usuarios de Facebook un curioso video que se ha hecho viral durante las últimas horas, al mostrar el ingenioso truco que ideó un joven para no malgastar el agua que utiliza al bañarse. La hazaña del muchacho fue grabada por uno de los familiares y ha causado furor en las redes.

Con el fin de no desperdiciar uno de los recursos esenciales en la vida del hombre y el planeta, un joven no tuvo mejor idea que crear una singular herramienta para no gastar más de la cantidad suficiente de agua a la hora de bañarse. ¿Qué fue lo que hizo?

En las imágenes virales, que ya tienen miles de reproducciones en Facebook y Twitter, se observa al astuto joven lavando su cabello en el lavador de un baño, pero no con el agua del caño, sino con el de una botella grande que tiene atada a su espalda mientras mantiene su cabeza agachada hacia el lavatorio y la refriega con shampoo.

Y es que, cómo se observa en el clip viral, que ha causado sensación en Facebook y otras redes, el chico protagonista del clip solo necesitó de una botella plástica para crear un método fácil, práctico y económico para no desperdiciar el agua con la que nos bañamos.

La difusión del clip, publicado por el portal “Unnimedios” en sus redes sociales, desató diversas reacciones entre los usuarios de Facebook, quienes expresaron su admiración por el ingenio y creatividad del joven, indicando que, si todos aplicáramos su novedosa maniobra, estaríamos contribuyendo con el planeta.

Mira el video viral de Facebook: