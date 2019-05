YouTube viral: perro finge su muerte para que su dueño no lo bañe y desata risas [VIDEO]

En YouTube está causando sensación un video que tiene como protagonista a una astuto perro que, para evitar que su dueño lo bañe, decidió fingir su muerte, una reacción que ha hecho reír a miles de personas en las redes sociales, especialmente en Estados Unidos, México y España.

Por lo general, la mayoría de perros odia que sus dueños lo bañen y tienen curiosas técnicas para evitar ser mojados, la más común es esconderse debajo de la cama o algún lugar recóndito de la casa; sin embargo, este can fue más allá y sus astucia sorprendió a todos en YouTube.

Según la descripción del video, subido a YouTube por 'ViralPress', las imágenes fueron grabadas en Tailandia por un joven llamado Nong Kanokwan, quien tiene, desde hace más de un año, a un simpático perro de raza Bang Kaew llamado 'Nguang'.

El can es muy adorable con toda la familia; sin embargo, su actitud cambia cuando intentan bañarlo, ya que hace hasta lo imposible para no tocar el agua, incluso hacerse el muerto, como podrás apreciar en el video publicado en YouTube.

El material audiovisual, que tiene miles de reproducciones en YouTube, nos muestra cómo este perro apenas se percata que lo van a bañar, deja su cuerpo inerte, como si estuviera muerto, algo que preocupó a su dueño, quien luego se dio cuenta del engaño.

Para mala suerte de 'Nguang', el dueño no se dio por vencido y siguió insistiendo hasta que su perro deje de fingir, algo que solo tardó unos minutos, ya que el can era demasiado inquieto y no podía estar tranquilo mucho tiempo.

Las imágenes publicadas en YouTube han hecho reír a miles de cibernautas en las redes sociales, donde las personas no dudaron en dejar curiosos comentarios sobre este video viral.