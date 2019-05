YouTube viral: loro es entrenado por una niña para atacar cuando ella grita se vuelve furor en redes [VIDEO]

Increíbles imágenes se divulgaron en una publicación de YouTube que desencadenó una oleada de comentarios que evidenciaron la estupefacción de los internautas sobre el video que tiene como protagonista a una niña junto a su colorida y nada tierna ave.



Los últimos años se ha experimentado en diversos países una creciente tendencia en la protección de animales. Para muchas personas son también seres que merecen los derechos y cuidados propios de otro congénere; posiblemente aquello originó que más niños entablen relaciones más estrechas con sus mascotas y así estos logren realizar prácticas que son sorprendentes.

Una muestra del alza en esta tendencia que busca enarbolar los derechos de los animales es que existen una enorme cantidad de videos publicados en redes sociales como Facebook, Twitter y por supuesto en YouTube.



Desde imágenes donde se registra el nacimiento de un cándido perro, un rebelde gato o un asustadizo pato; los animales han sabido ser protagonistas de indiscutidos virales que se volvieron todo un evento en Internet.



El último que llamó la atención por su contenido excepcional fue publicado por primera vez en Twitter por parte del usuario llamado “Lord Flocko” bajo el título de “My niece has her bird trained to attack anyone she scheams at” (“mi sobrina entrenó a su ave para atacar cuando ella grita”, su traducción al español).



Debido a su “fama” en Twitter logró desplazarse a otras plataformas virtuales como YouTube donde acrecentó todavía más su popularidad. El autor del tweet no especifió las razones que tuvo la menor de edad ni cómo fue que logró tamaña hazaña.



“Increíbles imágenes”, “¿alguien me explica cómo la niña pudo hacer eso?”, “esto pasa de algo tierno a un episodio macabro”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de YouTube.



A continuación el video desde la cuenta original en Twitter.