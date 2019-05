YouTube viral: perro fue criado por vaca, su dueño los separa y tienen conmovedor reencuentro [VIDEO]

Te robará el corazón. En YouTube se comparten a diarios videos que tienen como protagonistas principales a los animales, que cautivan a los usuarios con su ternura y travesuras. En esta ocasión, un perro conmovió con el emotivo reencuentro que tuvo con una vaca, que lo crió desde pequeño.

Desde que el perro llegó a la granja, la vaca asumió la responsabilidad de cuidarlo como si fuera su propia cría. Por años, ambos animales se mantuvieron inseparables, iban a todos lados de la granja hasta que una noticia los tuvo que separar.

El dueño de los animales no podía criar a dos vacas por falta de recursos, fue entonces que tomó la decisión de venderlo. Esta noticia devastó al pequeño can, que no paró de llorar cuando veía como lo separaban de su madre adoptiva.

Por horas, el perro se puso a llorar fuerte y rechazaba cualquier alimento que sus amos le querían dar. Como buscando una respuesta de su madre vaca, se colocaba en la puerta de la granja para aullar.

El pequeño protagonista del viral de YouTube huyó de su casa en busca de la vaca y al momento que se reencontraron, saltó de felicidad alrededor de su mamá. Los dueños no tuvieron otra opción que volverlos a separar, pese a la negativa de su mascota.

Sin embargo, los señores se dieron cuenta que no podían apartar el gran amor que se tenían los animales, que volvieron a traer a la vaca a la granja. Este hecho tomó por sorpresa al perro, y se mantuvo al lado de su madre.

Los animales tuvieron su final feliz y por recomendación de un especialista, los amos debieron adoptar otro perro, para que sea compañero de su mascota, tal como quedó registrado en las imágenes de YouTube.

La historia dio la vuelta al mundo y se volvió viral en YouTube, logrando 3 millones de reproducciones. Incluso varios usuarios quedaron cautivados con la reacción del perro con su mamá vaca.

Aquí te dejamos el video viral de YouTube: