Facebook viral: novia pierde el 90 % de su cabello por el estrés de su boda y así termina [FOTOS]

Matrimonio de mujer se convirtió en el peor día de su vida. En Facebook se dio a conocer la historia de Michelle Wilson-Stimson, una inglesa que prácticamente se quedó sin cabello por culpa del estrés que le provocó organizar su propia boda. El caso se remonta a 2018 cuando la enfermedad hizo mella en el cuerpo de la novia tras celebrar su fiesta.

Michelle Wilson-Stimson cuenta con un blog donde narra su dramática experiencia sobre la caída de su cabello, llegando a culpar al estrés que nació tras organizar su matrimonio. ¿Qué le pasó? La novia perdió el 90% de su cabello, dos semanas después de evento, explicó la mujer de 42 años en su blog ‘The Hair Loss Diaries’.

“Me horrorizó. Era para haber sido un día especial, pero me dejó tan ansiosa que ahora estoy sin pelo. La gente no percibe cómo puede ser estresante planificar la ceremonia. “El sueño de la boda puede convertirse en una pesadilla”, escribió la inglesa en su cuenta de Facebook. Actualmente, vive con su esposo y tres hijos en Stanford.

El estrés se habría apoderado del cuerpo de Michelle al no querer contar con ayuda para llevar a cabo los preparativos de su segundo matrimonio, ya que tenía miedo de ser tildada como una “novia loca”, así que decidió asumir la responsabilidad.

¿Qué riesgos asumió? La mujer se quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada para que su boda se convirtiera en la mejor. Sin embargo, como nada es perfecto, su matrimonio sufrió algunos contratiempos como que el peluquero le falló a último minuto y el vestido de novia llegó con algunas fallas porque lo compró por Internet. “Cuando recibí la notificación que el vestido sólo llegaría faltando pocos días para mi matrimonio, mi estrés empeoró. Yo no podía dormir”, indicó la mujer en Facebook.

Tras poseer una boda decente y con algunos contratiempos, Michelle Wilson-Stimson, experimentó dos semanas después la caída de su cabello. “Los médicos se preguntaron si yo había pasado por mucho estrés y casi comencé a reírme cuando conté mi boda. Me contaron que desarrollé alopecia. Me quedé con el corazón partido, los profesionales no sabían si mi pelo crecería de nuevo”, agregó.

Al finalizar, la mujer aceptó su enfermedad de alopecia y su aceptación personal se hizo evidente en su cuenta de Facebook. “Los médicos no están confiados, pero finalmente me acepté como soy y estoy aprendiendo a ser feliz sin cabello”, finalizó.

Mira las fotografías que se divulgaron en Facebook: