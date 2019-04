YouTube viral: señora lanza dura crítica a los políticos, pero sufre vergonzoso accidente [VIDEO]

YouTube es la plataforma predilecta para encontrar publicaciones de la preferencia del cibernautas aunque muchas veces sorprenden por su contenido inusitado. Por ejemplo, un video que recientemente fue divulgado expone a una señora que se encontraba manifestando una crítica a la política de su país y de repente sufre un percance que la convirtió en viral.



Hoy en día diversos países de Latinoamérica como México, Venezuela, El Salvador, Argentina, entre otros viven en medio de conflictos sociales, problemas económicos y crisis políticas que ponen en vilo la estabilidad general del país.



Precisamente el video viral que causó furor en YouTube se registró en México conforme lo señalado por el conductor del programa televisivo “Qué Importa”. El comunicador ni su compañera supieron mantener la sobriedad y estallaron en risas con el inesperado final de la ciudadana.

“Yo pido que sean políticos y no politiqueros. Si tienen buen corazón; sigan”, sostiene a viva voz la señora ante las cámaras de televisión para luego agregar “pero si van a traicionar a meter el puñal por la espalda; vuelvan y no hagan quedar mal porque…”, se le escuchó decir antes de que su dentadura sufriera un mal movimiento que la impulsó hacia fuera de sus labios para sorpresa de los internautas en YouTube.



“Yo la sentí muy sincera al principio de su discurso, pero al final del mismo sentí que la señora nada más estaba hablando de dientes para afuera. Ya no le creí nada”, bromeó el conductor ante las peculiares imágenes.



Asimismo, su compañera del plató no estuvo exenta a las ironías y se unió al momento jocoso de YouTube. “Lo que le hace falta a esta señora, además de políticos honestos es pegamento en su dentadura”, afirma.



La publicación de YouTube rápidamente se convirtió en una de las publicaciones más vistas ya que alcanzó miles de visualizaciones, además de centenas de “me gusta” a pocas horas de su publicación.

Fuente video: Imagen Noticias