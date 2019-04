Facebook viral: “Barbie rusa” gasta 135 mil dólares en cirugías y revela las terribles secuelas [FOTOS]

La historia de la rusa Tatiana Tuzova que se convirtió en “Barbie” gracias a los 135 mil dólares que invirtió en su cuerpo volvió a saltar a los medios internacionales, pero esta vez para anunciar que su terrible obsesión la ha llevado a experimentar terribles secuelas en su vida personal. Historia en Facebook se volvió viral.

A sus 32 años, Tatiana Tuzova, pretende cambiar su nombre de familia a “Barbie” y reclamar el récord mundial de la mayor colección de muñecas de Mattel con la cifra astronómica de 1,520. Pero lo que rompió el corazón de sus miles de fanáticos fue la revelación de su soledad. “No tengo amigos. No tengo tiempo para ser amigos”, “Me gusta estar solo, nadie interfiere mis pensamientos, me gusta mi mundo”, comentó la mujer.

La obsesión por convertirse en “Barbie” la ha llevado a someterse a una cirugía de agrandamientos de mamas, luego de dar a luz a su hijo, Zhenya, que ahora tiene 11 años. “Fue horrible después del embarazo y tuve que arreglarlo”.

La fama de “Barbie” lo ha llevado a trabajar de tiempo completo con el salario mensual de £ 71 más £ 22 por trabajar también como limpiadora. “Barbie no es mi trabajo, es un estilo de vida”. “Trabajo, grabó canciones, recibo premios, produzco ropa para niños y niñas adultas, y alquilo un estudio fotográfico”, pero todo está relacionado con Barbie.

Sin embargo, su estilo de vida en Facebook ha provocado que miles de usuarios la critiquen por su peculiar obsesión. “Cuando me insultan en Internet, le digo a la gente: ‘No bebo, no fumo ni juro. Impongo un estilo de vida saludable a los niños”, “No les interesa la cantidad de cosas buenas que he hecho”, finalizó.

