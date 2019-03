Facebook viral: mujer revela gran secreto cuando reportera le hizo pregunta en doble sentido [VIDEO]

A través de un video viral en Facebook, miles de usuarios se carcajeraron al escuchar la divertida respuesta que dio una mujer al ser abordada por una reportera. La comunicadora hizo una pregunta en doble sentido, hecho que hizo que la entrevistada revelara su mejor secreto guardado.

Miles de usuarios de México y otras partes del mundo se sorprendieron al escuchar los detalles que dio la mujer, protagonista del video viral en Facebook, luego de escuchar la "confusa" pregunta que hizo una periodista en la vía pública.

Una reportera salió a las calles para preguntar a los transeúntes si usaban “hilo dental” y con qué frecuencia lo hacía. La entrevistada al escuchar el cuestionario de la joven periodista afirmó pensando que se trataba de la prenda íntima de una mujer.

Sin embargo, la estudiada hacía referencia a la ceda dental para limpiar los dientes. "A veces me lo pongo, a veces no, a veces me lo sacan. Mucho más en las noches de pasiones", indicó la mujer que aparece en el video de Facebook.

En el video viral se logra apreciar la expresión que hizo la periodista, quien al escuchar las respuestas de su entrevista se cubrió el rostro con una mano, presuntamente por vergüenza. Estas escenas que se compartieron en diversas redes sociales ha logrado alcanzar más de mil reacciones de los internautas.

Cabe indicar que cientos de booper protagonizados por periodistas o entrevistados se han viralizado en Facebook. Hace uno días se compartió la reacción que tuvo una joven al tener en frente al cantante reggaetonero Daddy Yankee, quien le aceptó una entrevista.

Mira aquí el video viral de Facebook: