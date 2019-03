Perrovaca, la mascota 'revolucionaria' de la UNMSM, que ahora marchará en el cielo

La comunidad sanmarquina está de luto, ya que 'Perrovaca', la querida mascota de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acaba de fallecer, luego de una larga agonía producida por una terrible enfermedad que pudo haberse evitado.

El anuncio de su fallecimiento conmovió a miles de alumnos y exalumnos, quienes comenzaron a dedicarle publicaciones en Facebook, asegurando que se sienten contentos de haberla conocido y que estará siempre presente en sus corazones.

Algunas personas en las redes sociales no logran entender como la muerte de un perro ha provocado un dolor tan grande. Lo que ellos no saben es que 'Perrovaca' no era una simple mascota, sino que se había convertido en un ícono de la universidad.

Su constante participación en las manifestaciones, que se realizaban dentro y fuera de la UNMSM, la volvieron una leyenda viviente. Nunca se supo por qué marchaba con los alumnos; sin embargo, siempre estaba ahí, al frente, dando la cara como pocos.

Gracias a las redes sociales, la fama de 'Perrovaca' creció en los últimos años, ya que incluso alumnos de otras universidades y estudiantes de academia querían visitar la Decana de América para conocer el campus y a la famosa mascota sanmarquina.

Las clases en la UNMSM están a punto de comenzar; sin embargo, este año serán muy distintas, ya que 'Olguita' no estará presente, al menos físicamente, ya que su leyenda continuará en la mente de los sanmarquinos por algunos años más.

Los restos de Perrovaca actualmente descansan dentro de la Ciudad Universitaria, su hogar durante muchos años y en los que vivió muchas aventuras, junto a varias generaciones de sanmarquinos que hoy lloran su partida.