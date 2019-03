Los 10 videos más vistos en la historia de YouTube

En YouTube existen gran cantidad de videos de todo tipo, Desde que fue creada, en 2005, la plataforma ha experimentado un crecimiento abrumador, pues basta con solo ver los cientos de videos que ya superar los mil millones de visualizaciones.

Muchos de los videos más vistos de YouTube son musicales y a lo largo de estos 14 años ha habido tiempo de batir algunos récords, pues Gangnam Style por ejemplo, fue el primer video en superar los mil millones de vista en la plataforma.

Pero desde el 2005, la plataforma ha evolucionado y también el top de los videos más vistos en YouTube. En la actualidad, ya son más de 100 los que han conseguido las mil millones de vistas.

A nivel global, 8 de los 10 videos más vistos en YouTube incluye a artistas latinos, como Daddy Yankee y Luis Fonsi.

¿Cuáles son los videos más vistos en YouTube?

1. Luis Fonsi & Daddy Yankee - Despacito

La canción Despacito se lanzó el 12 de enero del 2017 y desde entonces ha batido récord en la plataforma superando los 6.000 millones de visitas, que le han permitido afianzarse como el video más visto de YouTube.

2. Ed Sheran - Shape of You

Esta canción fue lanzada el 30 de enero del 2017 y en la actualidad tiene 4.102.536.703 visualizaciones en YouTube.

3. Wiz Khalifa & Charlie Puth - See You Again

La canción que, es recordada por sonar en ‘Rapidos y Furiosos 7’ como parte del homenaje a Paul Walker en la parte final de la película, ocupa el tercer lugar en los 10 videos más vistos en YouTube con 4.026.709.677 reproducciones.

4. Masha and the Bear

Este es el único clip que no es musical y que figura en la lista de los 10 videos más vistos en YouTube. Se trata de la historia de una niña y un oso. El idioma es el ruso y cuenta con más de 3.500 millones de visualizaciones en YouTube.

5. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk

El video de Uptown Funk fue lanzado el 19 de noviembre del 2014 y en la actualidad cuenta con 3.480.036.801 visualizaciones que lo ubican en el top 10 de los videos más vistos de YouTube.

6. PSY - Gangnam Style

El video del suircoreano PSY fue el primero de conseguir superar los 1.000 millones de visitas en YouTube y ocupó el primer lugar de los videos más vistos en la plataforma durante cinco años, después de superar a “Baby”, de Justin Bieber, en noviembre de 2012.

7. Justin Bieber - Sorry

Fue lanzado el 22 de octubre del 2015 y actualmente se encuentra en el puesto 7° con 3.093.193.076 visualizaciones en YouTube.

8. Maroon 5 - Sugar

Con casi 3.000 millones de visitas, ‘Sugar’ sigue siendo el video musical más visto de la banda Maroon 5 y, además, es el octavo videoclip más visto en toda la historia de YouTube.

9. Katy Perry - Roar

El rugido de Katy Perry ya ha sido visto por 2.755 millones de personas. El video fue publicado el 5 de setiembre del 2013 y en la actualidad ocupa el puesto 9° del top 10 de YouTube.

10. Taylor Swift - Shake If Off

2.748.773.358 visualizaciones, es lo que ha logrado el video Shake If Off de Taylor Swiff, el cual fue publicado en YouTube el 18 de agosto del 2014.

¿Cómo ver los videos más vistos de YouTube?

Aunque ya te mostramos la lista con los 10 videos más vistos de YouTube, tú también puedes buscar y saber cuáles son aquellos que tienen más reproducciones. Solo tienes que ir a la opción de filtros y seleccionar ‘número de visualizaciones’

¿Cuánto ganan los videos más vistos de YouTube?

Cada YouTuber gana unos 1.000 dólares por 1 millón de reproducciones, o 1 dólar por 1.000 reproducciones.Este dinero es la cantidad una vez descontado el 45% de cuota que se lleva YouTube en concepto de ingreso de anuncios.

Si analizamos el video de Despacito, el más visto de YouTube con más de 6.000 millones de visitas, Luis Fonsi habría generado 6 millones de dólares en ingresos.