Facebook: hoy se celebra el "Día Internacional del Gato" y estos son los mejores memes [FOTOS]

Te robará una sonrisa. Este miércoles 20 de febrero se celebra es el ‘Día Internacional del Gato’ y miles de usuarios en Facebook recuerdan a sus mascotas favoritas con divertidos memes que han invadido diversas redes sociales como Twitter e Instagram.

Al año son tres días festivos en que miles de amantes por los felinos celebran el día de sus mascotas. El gato es el único animal a quien se el ha otorgado estas fechas: 20 de febrero, 8 de agosto y el 29 de octubre, dedicados a los gatunos.

Por esta razón, cientos de usuarios de Facebook y otras redes sociales han compartido divertidos memes que han invadido todo Internet, donde recuerdan a este menudo animal al que le rinden un pequeño homenaje.

¿De dónde proviene el ‘Día Internacional del Gato’? Por si no lo sabías, la iniciativa se da por el 'Fondo Internacional para el Bienestar Animal' y otras organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Ellos fundaron el 20 de febrero como el día de los felinos.

Sin embargo, históricamente en agosto, día que también se celebra el mes del gato, es por ser la época del año en que estos animales están en pleno apogeo de fertilidad y no paran de ‘pasea’ y maullar por todos lados.

Aquí te compartimos los memes más divertidos que se han encontrado en Facebook y Twitter de los gatunos, quienes se han convertido en tendencia de las redes sociales. Estas imágenes muestran las peculiaridades de los animales y comportamientos más graciosos.

No es sólo que hoy 20, sea #DiaInternacionalDelGato, es que inspiran tranquilidad, acariciarlos hasta puede reducir tu estrés...

Así que: keep calm and love cats

We💙Animals#FelizMiércoles pic.twitter.com/wStvfi7PsO