San Valentín: ideas de cenas románticas para el día de los enamorados

Llegó el día tan esperado. San Valentín 2019 se vive en todo el mundo. Millones de personas, pese a tener agendas ocupadas por motivos laborales, estudiantiles o personales, deciden cambiarlas un poco para encontrarse con su ser amado.

Si bien algunos pueden separar todo ese día para su pareja (desde el desayuno) o están desde la hora de la tarde, lo cierto es que la mayoría recién puede verla desde la noche (la hora de la cena). Al solo tener pocas horas para verse antes de que termine el 14 de febrero, deben aprovechar al máximo y hacer esos momentos especiales.

En línea con ello, una cena romántica casera y sorpresiva puede generar esa buena noche que todos esperamos pasar. Si también concuerdas con nosotros, pero no sabes qué preparar o cómo decorar la mesa y el lugar de la cena, invitamos a leer esta nota.

¿Qué puedo preparar para el Día de San Valentín?

-Fideos a lo “Salsa Alfredo” con limonada frozen

Sugerimos esto por lo rápido que es preparar los fideos, por lo delicioso de la “Salsa Alfredo” y por lo refrescante de una limonada frozen (un vino helado tampoco es mala idea, recuerda que ayuda a la digestión; se recomienda que sea semiseco).

Una youtuber peruana realizó un video explicando cómo realizar ese plato y esa bebida. Puedes revisarlo en el siguiente clip.

-Pollo al vapor con bebida a elección

Si eres de los que prefieren los alimentos lights, de rico sabor y que no caigan pesados, puedes optar por cocinar un pollo al vapor. El beneficio de hacer ese plato es que los nutrientes del pollo no se pierden cuando la cocción es de esa forma. No olvides usar aceite de oliva de ser posible.

Asimismo, recuerda que comer en la noche no es recomendable porque puede producir acidez estomacal y aumento de peso; comer pollo al vapor es de cierta forma un mal menor que puedes darte en esa fecha tan importante.

-Lasaña a la bolognesa con salsa bechamel

Pero si quieres darte un gustito (una vez al año no hace daño) y olvidarte por un día de las calorías, puedes preparar una lasaña para sorprender a tu pareja. Este plato italiano es fácil de realizar y puede ir acompañado de un vino blanco si es una lasaña de pollo o vino tinto si es una lasaña de carne. Una gaseosa cola también combina bien, depende ciertamente de los gustos de la pareja. No olvides que la cena debe ser romántica, pero antes de eso debe ser del gusto de ambos.

¿Que necesitas para decorar la casa para una cena romántica?

Sin necesidad de tener un gran presupuesto económico puedes realizar algunas decoraciones caseras:

-Pétalos con papel crepé (no olvides cortar con mucha paciencia, hazlo con amor tu pareja se lo merece).

-Collage de fotos (necesitas una cinta delgada roja y fotos de los momentos especiales de la foto).

-Letras gigantes y corazón (necesitas papel escarchado rosado).

-Globos rojos (no hay mucho que explicar sobre esto, pero considera formar corazones o palabras con ellos).

*No olvides las velas. Esperamos pases un buen San Valentín.