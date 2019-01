Facebook: captan a 'Marilyn Monroe' protegiendo a personas tras más de 50 años de su muerte [FOTOS]

Unas imágenes en Facebook han sorprendido a varios usuarios tras varios años. En ellas se ve a la fallecida actriz 'Marilyn Monroe' cuidando a miles de personas en una calle de Estados Unidos. Las fotos se hicieron virales rápidamente.

Es sabido que Marilyn Monroe fue una de las mujeres más famosas del siglo pasad, pero los usuarios de Facebook, jamás se imaginaron que protegería a cientos de personas en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

Y es que la estatua de la actriz protegió a cientos de ciudadanos mientras estuvo en Pioneer Court, en la ciudad de Chicago. Pues el artista estadounidense Seward Jhonson, hizo la representación de una de las fotos más icónicas de la actriz, tomada de la película 'The Seven Year Itch', donde se le levanta el vestido muy alto.

Justamente este vestido de la estatua se levanta tan alto que sirvió a cientos de estadounidenses para protegerse de la lluvia que caía en Chicago. En el 2011 y 2012 . Sin embargo, la imagen fue cambiada de ubicación varias veces y ahora se luce en un parque de la ciudad de Stamford.

Pese al cambio de ubicación, la estatua ha generado gran controversia, pues está frente a una iglesia. La estatua de 26 pies de altura le da la espalda donde se puede ver la ropa interior de la 'mujer'. Por lo que ya hay muchos fieles que piden su retiro.

Los miles de usuarios de Facebook quedaron sorprendidos y ya se están preparando para viajar a los Estados Unidos y conocer la famosa estatua. En nuestra notagalería de arriba puedes ver la famosa imagen que volvió a ser viral en las redes sociales. Desliza a la derecha para verla.

In a follow-up from earlier this week, the 26-foot Marilyn Monroe statue is drawing criticism because her, ah, bottom is directly facing a church. The word disrespectful was thrown around. Second photo is view from church, with a 200mm lens. #StamfordCT pic.twitter.com/Bl3lQGC3qR