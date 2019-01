Facebook: hombre tropieza con un muro y hace lo increíble para proteger su cerveza [VIDEO]

Miles de usuarios han quedado impactados con el reciente viral de Facebook. En la red social se compartió un video que muestra la increíble técnica que usó un hombre para proteger su cerveza de una fuerte caída. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad y la escena ha hecho reír a más de un internautas.

Las cámaras de una tienda grabaron el video de Facebook, en el preciso momento en que el chico camina con su cerveza en la mano y tropieza brutalmente con una vereda de cemento, al segundo de su caída realiza un increíble truco para evitar que su botella de cerveza salga intacta del impacto.

El viral que ha hecho reír en las redes sociales fue ambientada con la canción "I Will Always Love You" de la artista Whitney Houston, lo que hizo más divertida la escena donde se salvó una cerveza.

Como si fuera un trofeo, el hombre terminó de levantar a lo alto el envase de cerveza que, gracias a su técnica anticaídas, logró salvar. El divertido momento está arrasando en Facebook, donde cerca de 30 mil usuarios han compartido las imágenes.

"Si así cuido mi chela, imagínate como te voy a cuidar a ti", fue la singular leyenda con la que compartieron en Facebook el video que ha recibido 1,6 millones de personas.

Mira aquí la técnica que usó el hombre para cuidar su cerveza: