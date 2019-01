Facebook: perro tuvo miedo de usar inhalador hasta que el veterinario tuvo una brillante idea

Miles de usuarios han quedado conmovidos al ver el siguiente video de Facebook, donde un perro necesitó de un inhalador pues había sufrido unos ataques días antes. Sin embargo, al momento de llevarlo al veterinario, el can tuvo miedo del aparato que le iban a colocar, por lo que decidieron ponerle a su 'amiguito' también.

En la mayoría de familias que tienen mascotas, estas suelen tener su juguete favorito, con el que duermen, juegan y hasta llevan a comer a todas partes. Por lo general, son peluches, en otras ocasiones, son pelotas o almohadas. A continuación, verás a un can que tiene como mejor amigo a un oso de peluche.

Al ver que le colocaron a su muñeco el aparto y no pasó nada, el perro se tranquilizó y dejó que también le coloquen el inhalador. Cuando ambos estuvieron con el aparato, su dueño decidió grabarlo y subirlo a su cuenta de Facebook, donde no tardó en volverse viral.

Sin embargo, todo se trataría de una broma o un sketch que realizó el dueño en conjunto con su perro, pues es una mascota famosa tanto en Facebook como en Instagram, donde maneja sus cuentas personales. En ambas redes lo pueden encontrar como That Goldendoodle.

El can se puede ver en diversas fotos realizando actividades de humanos, como tomando vino, conquistando a su pareja, tomando desayuno y hasta después de una ducha. El video no tardó en volverse viral, pues la mayoría de usuarios de Facebook se conmovió al ver como el can estaba tranquilo.