Facebook: evangélica va a predicar a Barrios Altos y tiene duro enfrentamiento verbal con mujer [VIDEO]

Desde hace unas horas, en Facebook está causando sensación un video que fue grabado en Barrios Altos y que tiene como protagonista a una evangélica que jamás imaginó que tendría un duro enfrentamiento verbal con una mujer de la zona.

'Made in Perú', la página de Facebook que compartió las imágenes, no brindó muchos detalles sobre este video; sin embargo, eso no impidió que el material audiovisual se viralizara en la red social y que provocara una avalancha de comentarios.

Como podrás apreciar en las imágenes, que superaron el millón y medio de reproducciones en Facebook, la evangélica acude a predicar la palabra de Dios y es recibida por una mujer que comienza la agresión verbal, la cual fue grabada por un testigo.

Con duros calificativos, la mujer le dijo a la evangélica que estaba estresada, provocando que la religiosa se ponga furiosa y la llamara 'hija del diablo', ante la risa de un joven que presenciaba esta disputa que provocó división en Facebook.

Algunos usuarios en Facebook se pusieron en favor de la evangélica, asegurando que no debieron atacarla de esa manera por sus creencias. Asimismo, criticaron duramente a la mujer por lanzar fuertes calificativos contra la religiosa que termina huyendo del lugar.