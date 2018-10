WhatsApp: chica busca trabajo por Internet y requisito genera indignación en las redes [FOTOS]

Una polémica conversación de WhatsApp se ha viralizado en las redes sociales, especialmente en Twitter, ya que cuenta la historia de una chica que buscó trabajo por Internet y quedó en shock al enterarse de un repugnante requisito.

Dessss, como se hace llamar esta chica en Twitter, compartió en la red social del 'pajarito azul' las capturas de la conversación de WhatsApp que mantuvo con la secretaria de un hombre que es dueño de una tienda de ropa en España.

Según detalló la jovencita, el trabajo consistía en atender una tienda de ropa; sin embargo, para conseguir el trabajo, esta chica debía ser de "mentalidad liberal", ya que al jefe le gusta coquetear con sus trabajadoras, lo que enojó a la muchacha.

"Se supone que es una trabajo de dependienta en una tienda de ropa, me parece asqueroso que se aprovechen de gente que les hace falta el trabajo. Le he preguntado al final que si a lo que se refiere es llegar a tener sexo con el jefe y me lo ha confirmado", señaló la joven en Twitter.

